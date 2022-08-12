Хошимин, Вьетнам, 12 августа, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Вьетнамская торгово-промышленная палата в городе Хошимине договорилась с посольством Польши о проведении онлайн-дискуссии по продуктам питания и напиткам, чтобы стимулировать торговлю между странами. Об этом сообщает Вьетнамское информационное агентство (VNA).

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Сообщается, что поверенный в делах польской дипмиссии отметил рост инвестиций между Евросоюзом и Вьетнамом. По его словам, ЕС остается одним из главных торговых партнеров Ханоя. Польский дипломат указал, что объем торговли пищевыми продуктами между странами продолжает нарастать.

В свою очередь, глава торгово-промышленной палаты Вьетнама отметил, что обе страны имеют ряд преимуществ в производстве сельскохозяйственной продукции. По его словам, Польша очень заинтересована в поставках вьетнамских риса, креветок, манго, ананасов, маракуйи, кофе, кешью и пангасиуса. Вьетнам же закупает у польской стороны фрукты, говядину, свинину, баранину и другие продукты питания.

Вьетнам рассчитывает, что Польша сможет поддержать ратификацию инвестиционного соглашения между Ханоем и Брюсселем. Также вьетнамские власти добиваются того, чтобы Евросоюз снял предупреждения в отношении поставок морепродуктов из Вьетнама.