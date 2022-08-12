Москва, 12 августа, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Два ребёнка в России и в Казахстане скончались в ходе лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) самым дорогим в мире лекарством Zolgensma. Об этом 11 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу швейцарской фирмы — производителя препарата Novartis.

На приеме у врача

Уточняется, что обе смерти произошли по причине острой печёночной недостаточности, которая наступила через пять-шесть недель после введения дозы препарата методом инфузии. Личные данные и возраст погибших детей не разглашаются.

В России препарат Zolgensma был зарегистрирован в конце 2021 года. Официально он введён в гражданский оборот в июле текущего года. С тех пор лекарство получили как минимум пятеро детей.

Препарат Zolgensma является самым дорогим на сегодняшний день в мире лекарством, одна его доза стоит более $2 млн. Препарат используется для лечения СМА, при этом единственная доза препарата способна привести к полному выздоровлению ребёнка, если введена до определённого возраста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский аналог швейцарского препарата Zolgensma, применяемого при лечении спинальной мышечной атрофии (СМА), может появиться на рынке в 2025–2026 годах.