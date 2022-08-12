Новосибирск, , 07:54 — REGNUM В Новосибирской области для ликвидации несанкционированных свалок из федерального бюджета будет привлечено более 360 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Мусорная свалка Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В июне текущего года министерством направлены заявки на получение субсидии из средств федерального бюджета в Минприроды России, — прокомментировал и. о. министра природных ресурсов и экологии области Алексей Севастьянов. — По результатам рассмотрения заявок принято решение о предоставлении в 2023–2024 годах субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по ликвидации свалок».

Отметим, что в сентябре 2022 года новосибирское министерство ЖКХ и энергетики планирует заключить концессионные соглашения о строительстве двух крупных мусоросортировочных комплексовс полигонами твёрдых коммунальных отходов. Пока неизвестно, кто станет концессионером.