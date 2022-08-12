Чебоксары, 12 августа, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершены основные строительные работы по возведению в Большого соборного храма в честь преподобного Сергия Радонежского. На открытие нового храма, который станет самым большим в городе, ожидается приезд патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом заявил глава Чебоксар Олег Кортунов по итогам рабочего выезда на место строительства, сообщается на сайте горсобрания депутатов.

https://cap.ru/ 2015 год, Чебоксары. Закладка капсулы в основание храма преподобного Сергия Радонежского

По данным руководства города, в настоящее время основные работы завершены. Выполняется устройство внутренних сетей отопления, вентиляции и электроснабжения. Также изготавливается иконостас. Далее начнутся работы по внутренней и внешней отделке и благоустройству территории.

«Уверен, что скоро строительство завершится и этот храм станет духовным центром притяжения для более тысячи горожан. Для совершения чина освящения храма ожидается приезд патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — приводятся слова Олега Кортунова.

Четырёхпрестольный каменный Большой соборный храм в честь преподобного Сергия Радонежского высотой более 40 метров рассчитан на 1 тыс. прихожан. Он возводится с 2014 года на средства благотворителей и станет самым высоким и большим православным храмом в Чебоксарах. На звоннице установлено 10 колоколов, самый большой из которых весит около 6 тонн.

https://chgsd.cap.ru/ Строящийся храм преподобного Сергия Радонежского в Чебоксарах

Как сообщало ИА REGNUM, соборный храм в честь преподобного Сергия Радонежского начал строиться в Чебоксарах к 700-летию со дня рождения святого. 6 мая 2014 года чин основания (молебен и освящение креста) храма возглавил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, который скончался в 2020 году, завещав завершить строительство храма и похоронить его на территории данного собора. В августе 2015 года закладку капсулы под строительство и освящение совершил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Тогда заявлялось, что соборный храм может открыться в 2019 году.

Ранее собор был построен в северо-западном районе Чебоксар — Покровско-Татианинский собор, где закладной камень освятил в 2001 году патриарх Алексей II. Всего в Чувашии насчитывается семь монастырей и свыше 200 приходов.