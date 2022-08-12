Кызыл, , 07:49 — REGNUM В Туве перед судом предстанет 45-летняя жительница Кызыла по обвинению в жестоком убийстве супруга. Драма разыгралась вечером 8 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, после совместного распития алкоголя между супругами произошла ссора, в ходе которой женщина забила до смерти мужа деревянным бруском.

«При этом обвиняемая, проявляя особую жестокость, продолжала наносить удары по телу потерпевшего в присутствии двух малолетних сыновей, 10 и 11 лет», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд. Обвиняемой грозит срок до 20 лет колонии, либо пожизненное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство республики не раз поднимало вопрос об алкоголизме, как главной причине высокой преступности. В мае 2022 года пьяный житель Тувы избил до смерти семимесячную дочь, поскольку его раздражал плач девочки.

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