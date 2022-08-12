Оренбург, , 07:48 — REGNUM В Оренбурге 12 августа мировым судьям поступили анонимные угрозы о теракте, сообщили корреспондентуИА REGNUM в объединенной пресс-службе судов Оренбургской области.

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Сотрудников эвакуировали. Началась проверка здания.

Стоит отметить, что с начала месяца это не первый случай, когда мировые судьи получают письма с угрозами. Ранее мировые суды получили ложные сообщения 9–10 августа.

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