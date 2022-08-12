Екатеринбург, , 07:51 — REGNUM В Свердловской области 2400 местных жителей подали заявление «Мобильные избиратель» и будут голосовать на выборах 11 сентября по месту нахождения. Об этом сообщает облизбирком.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным комиссии, через портал Госуслуг заявление подали 2175 уральцев, ещё 188 человек обратились в территориальные избиркомы, 37 — пришли в МФЦ. Заявление «Мобильный избиратель» свердловчане могут подать до 7 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Свердловской области пройдут 11 сентября. В список кандидатов вошли нынешний губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия») Александр Дёмин. («Новые люди»), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — патриоты — за правду»).