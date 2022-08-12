Абакан, , 07:44 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 107 носителей коронавируса, выздоровели 58 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 августа в правительстве региона.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В Абакане подтверждено 49 случаев заражения; в Саяногорске — 16; в Усть-Абаканском районе — десять; в Черногорске – восемь; в Алтайском, Бейском и Таштыпском районах – по четыре; в Абазе, Сорске и Орджоникидзевском районе – по три; в Боградском районе – два. Также в Хакасии заболел один житель Кемеровской области.

С начала 2022 года в республике выявлен 35 251 случай COVID-19. Выросло число амбулаторных (365, +29 за сутки) и стационарных (82, +14 за сутки) ковид-пациентов. На ИВЛ — один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии (по состоянию на 11 августа) в Хакасии выявлено 88 954 носителя коронавируса, выздоровели 86 216 человек, скончались 2415 ковид-пациентов.

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