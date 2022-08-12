Амвросиевский район, , 07:44 — REGNUM В Амвросиевском районе Донецкой Народной Республики жители жалуются на перебои с подачей воды. Решить эту проблему муниципалитету будет помогать Амурская область, для которой эта территория является подшефной, сообщил 12 августа Телепорт. рф.

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В администрации Амвросиевки определили участки сетей, ремонт которых позволит увеличить надёжность водоснабжения. Проблемы с водоснабжением намерены устранить до конца 2022 года благодаря поддержке Приамурья.

На одном из участков уже заменили опорную арматуру, на Ленинском водозаборе установлен глубинный насос.

Как сообщало ИА REGNUM, спортсмены из города Шахтёрск в Донецкой Народной Республике смогут отдохнуть в Крыму благодаря поддержка Сахалинской области, для которой этот город является подшефным. 50 детей отправят к Чёрному морю на автобусах и поездом.