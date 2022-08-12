Тегеран, , 08:56 — REGNUM 11 августа командующий военно-морским флотом Исламской Республики Иран контр-адмирал Шахрам Ирани встретился с посланником Республики Бангладеш в Тегеране, обсудив с ним активизацию военного сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Необходимо расширять взаимодействие с военно-морскими силами стран, которые подверглись угнетению со стороны мировых держав», — подчеркнул контр-адмирал Ирани.

Охарактеризовав военное сотрудничество Ирана и Бангладеш как один из главных факторов расширения двусторонних отношений, иранский представитель отметил, что у двух стран, которые находятся на пути прогресса и процветания, есть общий противник, в связи с чем оба государства должны скооперироваться.

«Взаимодействие и обмен опытом, особенно в области военного образования, укрепят военно-морские силы обеих стран», — сообщил он.

Ссылаясь на весьма длительную историю двусторонних отношений, посол Гусал Азам Саркер заявил, что из-за прибрежного характера обеих стран укрепление отношений военно-морских сил входит в повестку дня действующего правительства Республики Бангладеш.