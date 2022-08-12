Екатеринбург, 12 августа, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Мэрия Екатеринбурга не может найти желающих провести ремонт памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Городская администрация четвёртый раз организует аукцион на поиск подрядчика. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Алексей Банников ИА REGNUM Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу

Стоимость работ по реконструкции памятника снова оценили в 1,85 млн рублей. Его ремонт входит в программу подготовки к 300-летию Екатеринбурга.

Кандидатуру подрядчика определят до 12 августа. Он должен будет расчистить бронзовые надписи, заделать трещины, заменить тротуарную плитку вокруг монумента, а также покрасить ограждения и очистить скульптуру от краски. Ранее мэрия объявляла конкурсы 30 июня, 13 и 28 июля.