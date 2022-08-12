Тбилиси, 12 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Руководитель парламентской фракции правящей украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия подверг грузинские власти критике за недостаточную, по его мнению, антироссийскую риторику, сообщает 11 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

President.gov.ua Давид Арахамия и Владимир Зеленский

«Меня интересовала реакция грузинского правительства на годовщину августовской войны 2008 года, и хватит ли у кого-нибудь смелости хотя бы упрекнуть «агрессора» в отношении Украины… Всё произошло так, как я и ожидал. Никакой реакции со стороны представителей грузинского правительства не последовало, что вызвано страхом и сотрудничеством с российскими властями», — сказал Арахамия.

Напомним, что 8 августа Грузия совершила агрессию в отношении России. Вооружённые силы России вынуждены были вмешаться и взять под защиту мирное население.