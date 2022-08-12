Пекин, , 07:42 — REGNUM Китайские исследователи обнаружили, что шум влияет на выбор партнера на основе визуальной информации у животных посредством перекрестных сенсорных помех, сообщает Институт биологии Чэнду при Китайской академии наук, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Жаба SydneyB

Общение животных часто затруднено шумовыми помехами, в то время как мало что известно о его кросс-модальном эффекте и о том, как животные воспринимают одномодальные и мультимодальные сигналы ухаживания в шумной среде.

Используя древесных лягушек в качестве экспериментальных объектов, исследователи из института представили самкам лягушек одномодальные сигналы (звук или горловой мешок) и мультимодальные сигналы (звук и горловой мешок) с помощью воспроизведения аудио или видео, чтобы проверить способность самок лягушек обрабатывать звуковую и визуальную информацию в присутствии и отсутствии шума.

Результаты показали, что самки лягушек были способны точно выбирать более привлекательные одномодальные или мультимодальные сигналы, когда не воспроизводился шум, в то время как их предпочтение исчезало или даже менялось на противоположное, когда воспроизводился шум, говорится в статье, опубликованной в журнале Environmental Pollution.

Исследование также продемонстрировало, что на кросс-модальное воздействие шума окружающей среды в некоторой степени влияет то, соответствует ли диапазон шума диапазону чувствительного слуха самки, и сложность различения задач. Кроме того, исследователи также обнаружили, что шум окружающей среды значительно изменил время, необходимое самкам лягушек для выбора партнера.