Тегеран, 12 августа, 2022, 07:41 — ИА Регнум. 11 августа президент ИранаСейед Ибрагим Раиси прибыл в провинцию Керман в рамках турне по различным иранским провинциям с целью рассмотрения актуальных проблем и их урегулирования. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Официальное интернет-представительство президента России Эбрахим Раиси

В продолжение поездок по провинциям Ирана президент Ибрагим Раиси в рамках своего турне прибыл в провинцию Керман во главе высокопоставленной делегации.

Несколько иранских министров, вице-президентов и специальных представителей сопровождают Раиси в его поездке в Керман для подготовки доклада о проблемах и возможностях провинции.

Президент Ирана намерен провести две встречи с местным населением Кермана. Он также собирается принять участие в пресс-конференции с участием журналистов.

Специализированные встречи президента, в том числе совещание по рассмотрению экономических вопросов провинции будут проводиться в присутствии министров.