Пекин, , 07:39 — REGNUM Вражда с 1,4 млрд жителей Китая никого не доведет до добра, заявил глава МИД КНР Ван И в интервью национальным СМИ, сообщает пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

Китай. Дракон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нарушение США своих обязательств по вопросу Тайваня, а также заранее спланированные провокации могут привести лишь к дальнейшему банкротству их репутации. Быть врагами с китайским народом численностью более 1,4 млрд человек — это определенно ни к чему хорошему не приведет», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Китая Ван И не исключил, что Соединенные Штаты могут воспользоваться напряженностью в ситуации вокруг Тайваня и спровоцировать дальнейшее обострение. По его мнению, США могут усилить военное присутствие в районе острова. Также он заявил, что Пекин усилит бдительность в отношении сторонников сепаратизма на Тайване.

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