Тегеран, 12 августа, 2022, 10:39 — ИА Регнум. 11 августа иранецМехди Хашеми завоевал пятую золотую медаль национальной сборной Ирана по вольной борьбе в весовой категории 125 кг в матче против турецкого соперника. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Игра солидарности исламских стран «Конья-2021», начавшаяся в Турции 10 августа, завершилась 11 августа весьма успешно для Исламской Республики Иран.

В весовой категории 125 кг было семь борцов в двух группах по четыре и по три спортсмена, которые боролись поочередно. Мехди Хашеми в своем первом матче обыграл представителя Азербайджанской РеспубликиРахида Хамидли со счетом 9−0. В своем втором матче Хашеми обыгралАрсалан-Бака Турдокофа из Киргизии со счетом 10:0.

Третий матч Хешеми противРахман-Бака Хассан-Бая (Узбекистан) в полуфинале завершился со счетом 5:1 в его пользу, что привело его к финальному матчу противСафар-Зия-Мухаммада Сафарова из Туркменистана, которого он обыграл со счетом 10:0.

Иранский борец вольного стиля в финале встретился сСалимом Арджаном из Турции, которого он обыграл со счетом 8:0, принеся сборной Ирана пятую золотую медаль.