Ханой, 12 августа 2022, 07:38 — REGNUM Вьетнам призывает США и Китай не нагнетать напряжённость в Тайваньском проливе, проявляя сдержанность и способствуя стабильности в регионе и в мире. Об этом со ссылкой на заявление директора департамента информации и печати МИД Ле Тхи Тху Ханг 12 августа сообщает Вьетнамское информационное агентство.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, как Китай, так и США являются важными партнёрами Вьетнама. А отношения между двумя ведущими державами в глобальном масштабе влияют на мир, стабильность и процветание.
Дипломат подчеркнула, что Вьетнам продолжит продвигать с обеими странами отношения, «основанные на принципах независимости, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества».
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Китая Ван И заявил, что Соединённые Штаты могут воспользоваться кризисом вокруг ситуации на Тайване и довести ситуацию до обострения.
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