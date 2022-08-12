Ханой, , 07:38 — REGNUM Вьетнам призывает США и Китай не нагнетать напряжённость в Тайваньском проливе, проявляя сдержанность и способствуя стабильности в регионе и в мире. Об этом со ссылкой на заявление директора департамента информации и печати МИД Ле Тхи Тху Ханг 12 августа сообщает Вьетнамское информационное агентство.

Вьетнам Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ле Тхи Тху Ханг «Неуклонно следуя принципу «одного Китая», Вьетнам надеется на то, что заинтересованные стороны будут проявлять сдержанность, не нагнетать напряжённость в Тайваньском проливе, активно способствовать миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всём мире».

По словам представителя внешнеполитического ведомства, как Китай, так и США являются важными партнёрами Вьетнама. А отношения между двумя ведущими державами в глобальном масштабе влияют на мир, стабильность и процветание.

Ле Тхи Тху Ханг «Вьетнам желает, чтобы две страны поддерживали здоровые и стабильные отношения и разрешали все разногласия посредством диалога, основанного на международном праве».

Дипломат подчеркнула, что Вьетнам продолжит продвигать с обеими странами отношения, «основанные на принципах независимости, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества».

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Китая Ван И заявил, что Соединённые Штаты могут воспользоваться кризисом вокруг ситуации на Тайване и довести ситуацию до обострения.

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