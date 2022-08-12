12 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи соцсетей в Италии призвали российские войска денацифицировать итальянского неофашиста, защищающего свои идеалы на Украине

Владимир Бадмаев, , 10:20 — REGNUM Итальянские соцсети всколыхнула новость о 19-летнем неофашисте из Генуи Кевине Кьяаппалоне, который отправился воевать против России на Украину. Прокуратура его родного города открыла против него уголовное дело, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Кочергин. В небесах на земле и на море (фрагмент). 1941

По данным местных СМИ, молодой человек являлся сторонником неофашистской организации CasaPound. По его словам, он уехал на Украину ещё в марте, после того как Россия объявила, что целью спецоперации является денацификация.

«Путин пообещал денацифицировать Украину, значит, нас призвали к делу», — рассказал он ранее итальянским журналистам.

При этом сам он не считает себя наёмником, заявляя, что воюет за идею. Хотя весь его предыдущий «боевой опыт» состоял в игре в страйкбол. Однако в прокуратуре Генуи отметили, что по возвращении домой Кевина ждёт до семи лет тюрьмы по статье за наёмничество.

Мнение пользователей соцсетей по поводу неофашиста разделились. Многие считают Кьяаппалоне идеалистом или просто неумным молодым человеком, идеалами которого пользуются циничные политики. Впрочем, большинство комментаторов отмечают, что ему также требуется денацификация.

«Значит, Путин был прав», — прокомментировал Нильвио М.

«То есть Путин делает хорошее дело? Денацифицируй его», — поддержал Давиде К.

«А потом говорят, что нацистов на Украине нет», — заметила Терезина П-А.

«Были такие, кто говорил, что на Украине нет нацистов. Этот парень поехал туда не демократию защищать, он пошёл туда воевать за идеалы Гитлера. А мы их ещё вооружаем. Отлично», — пишет Леонардо Р.

«До вчерашнего дня комментаторы называли наёмников, которые воевали за Зеленского, героями. Сегодня всё изменилось», — считает Глория М.

Численность иностранных наемников на Украине Министерство обороны России Динамика изменения численности иностранных наемников на Украине Министерство обороны России

Некоторые читатели отмечают противоречия в действиях итальянских властей, которые вооружают киевских военных, но при этом наказывают их сторонников.

«Но как наше правительство отправляет оружие на Украину, а потом мешает нашим гражданам самостоятельно идти и воевать за украинцев? Вроде бы противоречие, но, может, я ошибаюсь или ничего не понимаю в политике», — недоумевает Транквилло С.

«То есть левые политики отправляют Киеву оружие, а потом правые экстремисты им пользуются? Что за бред», — добавила Розанна Л.

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