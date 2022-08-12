Пекин, 12 августа, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Китайские власти приостановили импорт говядины от второй американской фирмы после того, как в партии был обнаружен рактопамин, кормовая добавка, запрещенная во многих странах, включая Китай, сообщает 11 августа газета Global Times.

Цитата из х/ф «Броненосец Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР Говядина

Эксперты заявили, что этот шаг был предпринят без учета здоровья китайцев, и его не следует переоценивать на фоне растущей напряженности между Китаем и США. Начиная с 11 августа Главное таможенное управление Китая (GAC) приостановило декларирование мясных продуктов, поставляемых американской фирмой King Meat Service Inc, поскольку в говядине, экспортируемой в Китай, был обнаружен рактопамин.

GAC заявило, что оно проинформировало Министерство сельского хозяйства США (USDA) об этом решении. Китай прекратил импорт говядины от другого американского производителя AA Meat Products в июне по той же причине. Приостановка началась 15 июня, согласно отдельному заявлению GAC от 26 июля.

Некоторые иностранные СМИ пытались связать этот шаг с растущей напряженностью между Китаем и США. Однако заместитель председателя Экспертного комитета Китайской ассоциации международной торговли Ли Юн, сказал, что не должно быть чрезмерного толкования решения GAC.

В США рактопамин одобрен для использования у свиней и мясного скота, но он широко запрещен во многих странах, включая Китай и членов ЕС. Согласно данным Иностранной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США, Китай был третьим по величине рынком для американской говядины и продуктов из говядины в 2021 году, импортировав говядину из США на общую сумму $1,59 млрд.

Приостановка Китаем импорта говядины от американской фирмы произошла на фоне обострения напряжённости между Китаем и США на фоне серии шагов США против Китая. 9 августа президент США Джо Байден подписал закон о чипах и науке, который направлен на то, чтобы препятствовать и сдерживать производство полупроводников в Китае.

Старший научный сотрудник Института финансовых исследований Чунъяна при Университете Жэньминь Хэ Вэйвэнь, сказал, что Китай решительно возражает против политического шага США по разрыву глобальной промышленности и цепочек поставок, и Китай не дрогнет и сосредоточится на улучшении своего собственного научно-технического потенциала.