Сан-Себастьян, Испания, 12 августа, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Заместитель секретаря испанской «Народной партии» (Partido Popular) по территориальной организации Мигель Тельядо призвал Баскскую националистическую партию (Partido Nacionalista Vasco) «быть благоразумными» и прекратить поддерживать «ошибочную» политику правительства Испанской социалистической рабочей партии (PSOE). Об этом пишет агентство EFE.

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Во время поездки в Сан-Себастьян Тельядо призвал баскских националистов «задуматься о своей роли в испанской политике».

По словам представителя «Народной партии», «если они этого не сделают, они несут такую же ответственность, как и PSOE, за политику, проводимую правительством Педро Санчеса».