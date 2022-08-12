Тегеран, , 09:35 — REGNUM Мужская сборная Ирана по настольному теннису обыграла Саудовскую Аравию и завоевала золотую медаль Игр солидарности исламских стран в Конье. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 11 августа.

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11 августа состоялся финальный матч Игр солидарности исламских стран по настольному теннису среди мужчин, в результате которого сборная Ирана завоевала золотую медаль.

В первом матче Ношад Аламян обыграл своего соперника со счетом 3:1, при этом в следующем матче его брат Нима Аламян без каких-либо усилий добыл для страны вторую победу.

В 3-м матче парного разряда иранцы Афшин Норузи и Нима Аламян обыграли сборную Саудовской Аравии со счетом 3:0. Таким образом, с учётом достижений женской сборной Ирану удалось завоевать сразу две золотые медали в настольном теннисе.