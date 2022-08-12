Зейский район, Амурская область, 12 августа, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В Зейском, Мазановском и Магдагачинском районах Амурской области на дорогах введены ограничения для большегрузов. Причины — ухудшения состояния проездов в период паводка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Orenburg-gov. ru Паводок

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Надзорное ведомство потребовало установить ограничения. Прокуратура также проверит, достаточны ли были меры, предприняты органами местного самоуправления для сохранения дорог.

Ограничения для большегрузов тяжелее 12 тонн на некоторых трассах были приняты только после вмешательства правоохранителей. Соответствующие знаки установлены в Зейском районе и селе Новокиевский Увал Мазановского района. В посёлке Магдагачи запрещён проезд транспорта массой более 12 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, трассы регионального значения не функционируют полноценно в Приамурье, где паводком подтоплены ряд территорий в нескольких муниципалитетах. Всего закрыты проезды на 12 дорогах.