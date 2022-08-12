Тегеран, 12 августа, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Женская сборная Ирана по настольному теннису обыграла Турцию в финальном матче Игр солидарности исламских стран 2021 года в Конье. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 11 августа.

Настольный теннис

Финальный матч сборной по настольному теннису Игр солидарности исламских стран состоялся в Конье (Турция) между Ираном и принимающей страной. По итогам матча иранская команда завоевала чемпионство.

В первом матче в одиночном разряде иранкаМахшид Аштари встретилась сУзге Йылмаз, которую обыграла со счетом 3:2. Во втором матче капитан иранской сборнойНеда Шахсавари в захватывающем матче обыгралаСибель Алтынкая со счетом 3:0.

Третьим матчем стали соревнования пар, в которых Неда Шахсавари иШима Сафайе из Ирана встретились сСимаи Кулакчен и Сибель Алтынкая из Турции в очень близком матче, который завершился со счетом 3:2 в пользу Ирана.