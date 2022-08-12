Лондон, 12 августа, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Как минимум четверть жителей Великобритании готовы разместить у себя украинских беженцев, но не дольше, чем на шесть месяцев. Об этом 11 августа сообщило издание The Daily Telegraph, ссылаясь на данные, полученные управлением национальной статистики.

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Опрос, проведённый среди 17 тыс. жителей Великобритании, принимавших участие в проекте «Жильё для Украины», показал, что разместить у себя украинских беженцев могут 26% британцев, но не дольше, чем на полгода, в связи с ростом стоимости жизни. При этом участники программы получают от правительства Великобритании пособие около $430 (350 фунтов).

Из десяти участников программы шестеро готовы разместить украинских беженцев на срок более полугода, а около 25% заявили о готовности продлить соглашение на срок более года, но в случае, если будет оказана дополнительная финансовая помощь. При этом почти все респонденты отметили, что оказывают украинцам помощь на большую сумму, чем оговорено в программе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мэр Берлина рассказала о размещении украинских беженцев в местах, непригодных для зимнего проживания.