Тегеран, 12 августа, 2022, 07:39 — ИА Регнум. 11 августа Иранское космическое агентство (ISA) заявило, что возможности спутника «Хайям» связаны с сельским хозяйством, стихийными бедствиями, изменениями в сельской местности, открытием шахт и мониторингом водных ресурсов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран

Во вторник (9 августа) в 10:22 утра иранский спутник «Хайям», был запущен на запрограммированную 500-километровую околоземную орбиту с казахстанской космической станции Байконур на российском носителе «Союз».

Успешный запуск этого спутника на орбиту занял около двух часов, и именно тогда спутник начал передавать свои первые телеметрические сигналы на космодром Махдашт в Иране. Четыре месяца необходимы для того, чтобы продемонстрировать людям все возможности спутника.

Спутник дистанционного зондирования «Хайям», который весит почти 600 килограммов, сейчас вращается вокруг Земли на расстоянии почти 500 километров.

Этот спутник оснащен оптическими измерительными приборами в различном спектре и способен различать изображения с точностью до одного метра. Спутник разработан и изготовлен с целью улучшения возможностей страны в управлении своими ресурсами в различных областях.