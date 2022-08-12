Анкара, 12 августа, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Сухогруз Sacura, на борту которого находится зерно с Украины, прошел через пролив Дарданеллы. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic, отслеживающего перемещения судов.

Alexxx Malev Сухогруз

По его данным, судно к 07:00 по московскому времени уже прошло через пролив. Оно направляется в Италию в порт Равенна с 11 тыс. тонн сои. Время прибытия сухогруза не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сухогруз Razoni с украинским зерном вышел из турецкого порта Мерсин. По предварительным данным, судно держит курс на Египет. Тем не менее конечная точка маршрута не раскрывается.