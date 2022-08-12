Тегеран, , 07:40 — REGNUM 11 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал правящее правительство Афганистана привлечь к ответственности виновных в нападении 1998 года на иранское консульство в Мазари-Шарифе, в результате которого погибли восемь иранских дипломатов и один журналист. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

Иранский дипломат выступил с речью по случаю 24-й годовщины инцидента в день, который в Иране называется Днем журналиста. Министр иностранных дел отметил, что это событие имеет особое значение, потому что, если бы не усилия журналистов по отражению реалий, деятельность дипломатов и политиков ни к чему бы не привела.

Амир Абдоллахиан заверил семьи жертв инцидента 1998 года в Мазари-Шарифе, что министерство иностранных дел Ирана прольет свет на это дело.

Он отметил, что временный министр иностранных дел Афганистана на предыдущей встрече подчеркнул, что афганское правительство осуждает это преступление и не имеет к нему никакого отношения.

Министр иностранных дел заявил, что он решительно настаивает на судебном разбирательстве над виновными в этом преступлении.