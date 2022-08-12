Тегеран, 12 августа, 2022, 08:05 — ИА Регнум. 11 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 142 738, причем 84 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 84 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 142 738», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 7 396 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1341 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 140 272 пациента из общего числа 7 459 175 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 1469 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 827 712 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 199 805 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.