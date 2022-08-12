Ульяновск, 12 августа, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается резкий рост заболеваемости COVID-19. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По оперативным сведениям, 11 августа в Ульяновской области выявлено 138 носителей новой коронавирусной инфекции, что на 23 больше, чем было подтверждено 10 августа. Таким образом, суточный прирост составил 20%.

Количество проведённых тестирований на коронавирус достигло 2 213 247, в том числе 11 августа сделано 1794 лабораторных исследования.

Ранее власти заявляли, что всплеск заболеваемости ковидом является прогнозируемым, ссылаясь на отпускной летний период и возращение жителей из мест отдыха, в том числе из-за рубежа. По данным управления Роспотребнадзора, четверть всех заболевших — граждане от 30 до 49 лет.

Напомним, что заболеваемость стала расти в августе, поднявшись с 38 случаев заражения коронавирусом по итогам 1 августа до 138 заболевших 11 августа.

Как сообщало ИА REGNUM , всего с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 205 182 случая заражения коронавирусом, выздоровели 199 540 человек, умерли стали 4726 ковидных больных.