Тегеран, 12 августа, 2022, 07:42 — ИА Регнум. 11 августа министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан призвал временное правительство Афганистана понести ответственность за разъяснение аспектов мученической смерти иранских дипломатов и репортеров в Мазари-Шарифе около 24 лет назад. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Амир Абдоллахиан выступил с речью на 24-й годовщине мученической смерти иранских дипломатов и репортера IRNAМахмуда Сареми в Мазари-Шарифе (северный Афганистан).

После того, как боевики движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили Сареми и восемь иранских дипломатов 8 августа 1998 года, Иран объявил этот день Национальным днем репортера.

Говоря о переговорах по иранской доле воды в реке Хирманд, проходящих в Кабуле, Амир Абдоллахиан отметил, что министерство иностранных дел предпринимает различные усилия по защите интересов иранского народа.