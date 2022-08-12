Асунсьон, 12 августа, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Действующий сенатор и бывший президент Парагвая Фернандо Луго является «критическим пациентом», состояние которого «стабильно» после перенесенной операции, которую пришлось делать в результате инсульта. Об этом заявил парагвайский законодатель Хорхе Керей.

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По его словам, Луго перенес операцию на черепе после подтверждения с помощью томографии «значительного усиления кровотечения».

Керей также является лечащим врачом бывшего президента.