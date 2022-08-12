Тегеран, , 08:50 — REGNUM 11 августа представитель министерства иностранных дел Ирана назвал сценарии, создаваемые судебными чиновниками США, «изношенными измышлениями», которые превращаются в скучную рутину. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Продолжая следовать своей политике иранофобии и своим бесконечным попыткам обвинить Исламскую Республику, министерство юстиции США сфабриковало новую историю и выдвинуло необоснованные обвинения без каких-либо необходимых свидетельств», — заявил Насер Канани.

Канани отметил, что за такими ложными и необоснованными заявлениями стоят политические цели.

Далее пресс-секретарь сообщил, что такие заявления относятся к клеветнической кампании и уклонению от ответственности за различные террористические преступления, совершенные Соединенными Штатами. Кроме того, он упомянул об убийстве генерал-лейтенанта Кассема Сулеймани, совершенном США в январе 2020 года, в числе этих преступлений.

«Исламская Республика Иран предостерегает от любых мер, которые могут быть приняты против иранских граждан под предлогом таких нелепых обвинений», — подчеркнул Канани.