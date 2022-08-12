Бордо, Франция, , 07:18 — REGNUM Движение на автомагистрали AP-8 в районе границы Ируна с Францией нормализовалось после того, как французские власти вновь открыли переезд, который был закрыт в течение нескольких часов из-за пожара. Об этом пишет агентство EFE.

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При этом отмечается, что в 18:30 на протяжении четырёх километров образовались пробки.

Пожар, возникший примерно в 200 километрах от границы, заставил французские власти накануне закрыть границу для грузовиков, чтобы предотвратить последствия для автострады А-63.