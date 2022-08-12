Барселона, Испания, 12 августа, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Барселона почтит память жертв террористической атаки 17 августа 2017 года церемонией, которая состоится у мемориала, установленного на площади Пла дель Ос на улице Ла Рамбла. Об этом пишет агентство EFE.

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На церемонии памяти будут присутствовать пострадавшие в теракте, члены их семей и представители всех учреждений, а мэр Барселоны Ада Колау возглавит комитет городского совета Барселоны, состоящий из членов всех политических партий.

Теракт в Барселоне был осуществлён сторонниками радикального исламизма. В результате намеренного наезда автомобиля с террористом за рулём на пешеходов 13 человек погибли и более 100 получили ранения.