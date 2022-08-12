Якутск, 12 августа, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Посетить Якутию председатель правительства России Михаил Мишустин намерен в ходе рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Премьер-министра РФ в республике будут ждать 12–16 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Nalog.ru Михаил Мишустин

Читайте также: Туризм стал перспективным направлением развития Арктики — Мишустин

В столице Якутии Михаил Мишустин намерен обсудить на совещании ликвидацию ЧС в регионе. Он также посетит в Якутске IT-парк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее анонсировался визит Михаила Мишустина в регионы ДФО. Одной из тем для обсуждения во время его поездки будет туризм.