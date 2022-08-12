Кадис, Испания, , 07:07 — REGNUM Министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро поддержала диалог с автономными сообществами по реализации законодательного акта об энергосбережении. Об этом пишет агентство EFE.

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При этом она настаивает на том, что соблюдение закона всегда должно быть обеспечено.

Во время поездки в Кадис Монтеро подчеркнула, что «независимо от того, кто что думает», закон одинаков для всех, и «все должны его соблюдать, а администрации должны следить за его соблюдением».