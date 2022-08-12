Сеул, 12 августа, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 12 августа, по случаю отмечаемого 15 августа Дня освобождения, помиловал 1961 человека, включая вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Wikimedia Вице-президент корпорации Samsung Ли Чжэ Ён

«Наследный принц Samsung» Ли Чжэ Ён, который является третьим в списке богатейших людей Южной Кореи, уже был условно-досрочно освобождён из тюрьмы в ходе прошлогодней амнистии. Теперь, благодаря президентскому помилованию, он будет полностью восстановлен в правах.

Вице-президент Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, обвинённый в даче взятки бывшему президенту страны Пак Кын Хе, в 2018 году был приговорён к двум с половиной годам тюрьмы с отсрочкой исполнения. В январе 2021 года он был помещён в Сеульский центр заключения.

По данным агентства, приговорённый к 17 годам тюрьмы за коррупцию экс-президент Кореи Ли Мён Бак в последний момент был исключён из списка, поскольку в администрации Юн Сок Ёля опасались помилованием непопулярного политика снизить уровень поддержки действующего президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее приступили к составлению списка лиц, которые будут рекомендованы к помилованию по случаю Дня освобождения.