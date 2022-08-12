Брюссель, 12 августа, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Решение властей Эстонии запретить гражданам России въезд в страну даже при наличии шенгенской визы является признаком слабоумия и не имеет дальнейших перспектив, заявила депутат Европарламнета Яна Тоом, сообщает портал ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Мы не можем принимать решения за всю Шенгенскую зону, к счастью, только за себя. Всё, что мы можем сделать, — запретить визы, которые мы сами вчера и выдали людям. По-моему, мы в такой ситуации выглядим слегка слабоумными», — заявила она.

Депутат указала, что подобные инициативы Таллина не поддержит Совет ЕС. При этом Тоом выразила недоумение, каким образом запрет на въезд для простых российских граждан повлияет на проведение специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш отказался осудить запрет властей Эстонии на въезд для граждан России. Тем не менее одобрить подобное решение он тоже отказался, так как не приветствует какую-либо дискриминацию.