Сергиев Посад, Московская область, , 07:04 — REGNUM Один человек погиб, ещё четверо пострадали в результате столкновения квадроцикла и легкового автомобиля в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, авария произошла на трассе Хотьково — Мостовик вечером 11 августа. В результате столкновения с легковым автомобилем квадроцикл перевернулся. Водитель квадроцикла, мужчина 55-ти лет, скончался до приезда медиков. Среди четверых пострадавших есть дети пяти и десяти лет. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте ДТП, госпитализация никому не понадобилась.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства и причины смертельной аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области прокуратура начала проверку по факту ДТП с пятью погибшими.

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