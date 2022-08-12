Горно-Алтайск, 12 августа, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин 12–16 августа совершит рабочую поездку в регионы Сибири и Дальнего Востока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

В СФО председатель правительства посетит столицу Республики Алтай — Горно-Алтайск. Здесь он осмотрит проекты российских туристических комплексов и проведёт совещание о развитии индустрии туризма и гостеприимства.

В мероприятиях рабочей поездки также примут участие зампреды Марат Хуснуллин и Юрий Трутнев, а также главы Минприроды, МЧС, министерства здравоохранения, Минстроя, а также министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.