Приштина, , 07:08 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 11 августа совместно с министром финансов, труда и переводов Косово Хекураном Мурати провел встречу с главами НГО, представляющих интересы лиц с ограниченными возможностями.

Правительство Косово Albinfo

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве при поддержке лиц с ограниченными возможностями между правительством Косово и выше упомянутыми НГО.

Соглашение должно гарантировать косовским инвалидам устойчивую занятость. Государство будет выплачивать работодателю ежемесячную компенсацию в размере до 270 евро в течение полугода после трудоустройства.

Напомним, в Косово объявили 2022 год годом лиц с ограниченными возможностями.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль передал Косово детские инвалидные кресла