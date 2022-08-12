Кемерово, , 07:06 — REGNUM В Кемерове воспитанники трёх детских домов провели акцию: «Дети — детям», таким образом поддержав детей Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

«В преддверии Дня знаний ребята приняли решение поделиться школьными принадлежностями, играми, подаренными им членами попечительских советов, благотворителями, со сверстниками из Горловки», — рассказали в администрации муниципалитета.

Также дети из Кемерова отправят в Донбасс письма поддержки, открытки, изготовленные своими руками, с пожеланиями успехов в учёбе.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в июне 2022 года между правительством Кузбасса и администрацией донбасской Горловки было подписано соглашение о сотрудничестве.

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