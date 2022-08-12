Белград, 12 августа, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 11 августа выразил свое скептическое отношение к предстоящей встрече с премьер-министром Косово Альбином Курти в Брюсселе, намеченной на 18 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Альбин Курти и Александр Вучич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сербский политик выразил надежду «на рациональное поведение Приштины» и подчеркнул, что едет в Бельгию, чтобы найти решение.

При этом сербский политик подчеркнул, что Ассоциация сербских муниципалитетов в Косово не может быть неправительственной организацией и должна иметь исполнительные полномочия.

Ранее Курти выступал против создания моноэтничной государственной организации в Косово, однако подчеркивал возможность создания Ассоциации сербских муниципалитетов в форме частной ассоциации. Тем не менее создание Ассоциации сербских муниципалитетов является обязательством Косово согласно Брюссельским соглашениям.