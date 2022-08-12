Вальядолид, Испания, , 06:44 — REGNUM Прошедшие минувшей ночью дожди помогли стабилизировать ситуацию с лесным пожаром в Бока-де-Уэргано (провинция Леон). Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что пожарные контролируют огонь более чем на половине из 20 километров периметра пожара.

В Леоне состоялось заседание Единого оперативного координационного центра, на котором была представлена информация о благоприятном развитии пожара, что позволило высвободить воздушные противопожарные средства в этом районе и оставить в распоряжении семь имеющихся вертолетов.

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