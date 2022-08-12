Заиграевский район, Бурятия, , 06:42 — REGNUM В Заиграевском районе Бурятии за прошедшие сутки возник лесной пожар. Его причиной стало неосторожное обращение с огнём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Лесной пожар в Бурятии Агентство ГО и ЧС Бурятии

Возгорание быстро распространилось по хвойному молодняку. В ликвидации огня было задействовано 33 человека и семь единиц техники. В результате пройденная огнём площадь составила 18,4 га леса.

«Помимо этого, проводились работы по дотушиванию локализованного очага в Прибайкальском районе. Лесные пожары ликвидированы. На утро 12 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано», — отметили в ведомстве.