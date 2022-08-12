Запорожье, Украина, , 06:41 — REGNUM Обстрелы Запорожской АЭС украинскими боевиками прекратятся только после того, как подразделения украинских военных будут выбиты из тех населённых пунктов, откуда они наносят удары по Энергодару. Об этом 12 августа рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью ТАСС.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Рогова, конец обстрелам Запорожской АЭС настанет только после освобождения от украинских боевиков населённых пунктов Марганец, Никополь и Томаковка. Именно оттуда наносят удары по АЭС и территории вокруг неё военнослужащие Украины.

Также Рогов отметил, что в идеале надо освободить всю территорию, которая сейчас контролируется киевским режимом. Тогда, по мнению Рогова, можно будет забыть об угрозе терроризма.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как предположил Рогов, приказы на обстрелы Запорожской АЭС отдаются из Великобритании и США, Киев не может самостоятельно принимать такое решения.

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