Анкара, , 06:40 — REGNUM Сухогруз Razoni, на борту которого находится украинское зерно, вышел из порта Мерсин в Турции и направился в сторону Египта. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic, отслеживающего передвижения судов в море.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 05:30 по московскому времени, судно отплыло на 25 миль от берегов Турции. Предполагается, что оно держит курс на Египет. Тем не менее точных данных о точке назначения для сухогруза не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совместный координационный центр одобрил выход двух судов с украинским зерном из портов Украины. Предполагается, что два сухогруза с пшеницей и кукурузой выйдут из порта Черноморска. Также предварительное одобрение получили два сухогруза в одесском порту.

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