220 жилых домов в Хабаровске остались без электричества
Хабаровск, 12 августа, 2022, 06:35 — ИА Регнум. На одной из подстанций столицы Хабаровского края произошла авария. Обесточены 220 жилых домов, сообщил 12 августа телеграм-канал мэрии города.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Электричество
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Отключение произошло на улицах Антенная и Карла Маркса. Авария случилась на подстанции «Здоровье».
«Бригада АО «Хабаровская Горэлектросеть» проводит работы по устранению аварии. Ситуация на контроле», — отметили в горадминистрации.
Как сообщало ИА REGNUM, почти три тысячи жителей Хабаровского края были вынуждены оставаться без электричества 8 августа. Тогда причиной отключения стала погода.