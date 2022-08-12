Хабаровск, 12 августа, 2022, 06:35 — ИА Регнум. На одной из подстанций столицы Хабаровского края произошла авария. Обесточены 220 жилых домов, сообщил 12 августа телеграм-канал мэрии города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

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Отключение произошло на улицах Антенная и Карла Маркса. Авария случилась на подстанции «Здоровье».

«Бригада АО «Хабаровская Горэлектросеть» проводит работы по устранению аварии. Ситуация на контроле», — отметили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, почти три тысячи жителей Хабаровского края были вынуждены оставаться без электричества 8 августа. Тогда причиной отключения стала погода.