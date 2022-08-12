Горно-Алтайск, 12 августа, 2022, 06:32 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 74 новых случая заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Горно-Алтайск (+15), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Новые носители зарегистрированы также в Майминском, Онгудайском, Кош-Агачском, Чойском и других районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 35 722.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 674, в том числе 624 — от COVID-19, 50 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 38, за весь период – 34 566», — отметили в ведомстве.