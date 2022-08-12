Тель-Авив, Израиль, 12 августа, 2022, 06:43 — ИА Регнум. В Косово 11 августа сообщили о поступлении второй партии детских инвалидных кресел из Израиля объемом 70 единиц. Первая партия поступила 14 апреля и содержала 93 детских инвалидных кресла.

Цитата из х/ф «Вселенная Стивена Хокинга». Реж. Джеймс Марш. 2014. Великобритания, Япония, США Инвалид

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, кресла будут безвозмездно переданы детям с ограниченными возможностями в Приштине и других городах Косово.

Глава центра Hendikos в Приштине Африм Маличи отметил, что косовские инвалиды не получают оборудование от государства, а лишь от различных НГО, однако лица с ограниченными возможностями и их семьи сохраняют оптимизм, несмотря на крайнюю бедность.